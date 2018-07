De Graafschap wil twee spelers gaan verhuren

Twee jonge talenten van De Graafschap mogen verhuurd worden. Het gaat om de aanvallers Kyvon Leidsman (19) en Marlon Versteeg (20). Beide spelers tekenden onlangs een éénjarig contract bij de promovendus, maar er is veel concurrentie bij de club.

'Een jaar voetballen in de reservecompetitie is niet wenselijk', aldus manager voetbalzaken Peter Hofstede tegen REGIO8. De Graafschap heeft met Anthony van den Hurk, Fabian Serrarens, Daryl van Mieghem, Delano Burgzorg en nieuwkomers Jordy Thomassen, Furdjel Narsingh en Mohamed Hamdaoui al veel aanvallers. Verder mag Elvio van Overbeek weg.

Hofstede hoopt dat clubs uit de Jupiler League, dat inmiddels de Keuken Kampioen Divisie heet, interesse hebben in Leidsman en Versteeg. 'In de Tweede Divisie wordt maar twee of drie keer per week getraind. Ik denk dan dus wel aan de Jupiler League', aldus Hofstede. Versteeg speelde tot nu toe vijf competitieduels voor De Graafschap. Leidsman wacht nog op zijn debuut.

