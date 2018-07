Ajax maakt nieuw miljoenendeal met Adidas

Ajax heeft uitstekende zaken gedaan op sponsorgebied. De Amsterdammers hebben overeenstemming bereikt met Adidas over het openbreken en verlengen van het tot medio 2019 lopende sponsorcontract. De verbintenis is met zes jaar verlengd tot medio 2025 en dat levert Ajax naar verluidt zo'n vijftig miljoen euro op, meldt De Telegraaf.

Vorig jaar haalde Ajax in totaal 29 miljoen euro aan sponsorinkomsten binnen, zo wordt er in het jaarverslag geschreven. Door de contractverlenging met Adidas lijkt Ajax ook in de komende seizoenen minimaal 29 miljoen euro per jaar te incasseren aan sponsorinkomsten.

