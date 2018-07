Conte en Chelsea per direct uit elkaar, Italiaan ontslagen

De kogel is door de kerk, het Londense Chelsea heeft de Italiaanse coach Antonio Conte ontslagen melden de media.

Sky Sports en The Sun maken donderdagmiddag melding van het ontslag van de Italiaanse oefenmeester bij Chelsea FC, waar de Italiaanse coach eerder op de middag te horen kreeg dat niet meer met hem werd doorgegaan.

Waar Conte twee seizoenen lang bij Chelsea aan het roer stond, wist hij in zijn eerste seizoen direct de landstitel met The Blues te bewerkstelligen. Afgelopen seizoen ging het al gauw mis en leek de prolongatie geen optie meer, wel werd de FA Cup nog gepakt, maar daar was men bij Chelsea niet tevreden mee.

De 48-jarige Conte begon deze week nog wel gewoon aan de voorbereiding met Chelsea FC, waar de club achter de schermen al bezig is om landgenoot Maurizio Sarri aan te stellen als zijn opvolger.

