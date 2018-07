Waar de oud Ajacied Amin Younes deze week in Napels is aangekomen, lijkt er een eind te komen aan de transfersoap rondom de Duitser.

Vervolg: Zwaar geblesseerde Younes meldt zich in Napels voor revalidatie

Waar Younes niet naar Napoli wilde vertrekken deed het Duitse Wolfsburg zich voor, maar ook door die transfer ging een streep. Desalnietemin was ook het Italiaanse Genoa nog in de buurt om Younes te huren van Napoli, 'Ik had Younes al binnen, maar toen kwamen er problemen met de contracten die eerder waren getekend. En nu heeft hij zich geblesseerd aan zijn achillespees, waardoor hij zeven tot acht maanden aan de kant zal staan.'

Younes is zwaar geblesseerd geraakt en zal het komend seizoen in Napels aan zijn herstel werken, waar hij het hele seizoen niet voor de nummer 2 van de Serie A kan uitkomen. De 24-jarige Duitser heeft bij Napoli een meerderjarig contract getekend.

Zwaar geblesseerde Younes meldt zich in Napels voor revalidatie

Een korte samenvatting: Waar de oud Ajacied Amin Younes deze week in Napels is aangekomen, lijkt er een eind te komen aan de transfersoap rondom de Duitser..