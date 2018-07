PSV gaat bod uitbrengen op rechtsback van NY Red Bulls

Het twitter account van MLS club New York Red Bulls laat donderdag weten dat PSV geinterresseerd is in Michael Murillo.

PSV wordt al een tijdje in verband gebracht met de rechtsback van New York Red Bulls, maar nu lijken de Eindhovenaren ook daadwerkelijk met een bod te komen voor de rechtsback.

De kampioen van de Eredivisie zou de Panamees graag willen toevoegen aan de selectie, maar krijgt hierbij wel concurrentie van het Belgische Standard Luik. Murillo speelde op het WK tegen de Belgen en de Engelsen, het laatste groepsduel was hij geschorst.

