Ten Hag ziet Dolberg en Tagliafico terugkeren en is bijna compleet

Na een rustperiode van het WK hebben ook Ajacieden Dolberg en Tagliafico zich weer gemeld in Amsterdam.

Het duo kreeg nog een korte vakantie na de deelname aan het WK in Rusland, maar nu Dolberg en Tagliafico zich ook weer hebben aangesloten is de selectie van Ajax bijna compleet. Alleen Lasse Schöne krijgt een langere rustperiode en ook nieuwkomer Tadic is nog niet gesignaleerd.

Vrijdag oefent Ajax nog tegen het Belgische RSC Anderlecht in het Olympisch Stadion te Amsterdam, waarna het een dag later naar Engeland vliegt voor een trainingskamp ter voorbereiding op het Champions League treffen met Sturm Graz.

