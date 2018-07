Real Madrid lijkt stuk voor stuk haar sterspelers kwijt te geraken, waar gisteren Cristiano Ronaldo al de Madrileense deur achter zich dicht deed lijkt nu ook Bale te vertrekken.

Vervolg: Na Ronaldo lijkt ook Bale deur Real achter zich dicht te gaan doen

Het Engelse Evening News weet donderdag namelijk te melden dat Gareth Bale in verregaande onderhandelingen is met het Engelse Manchester United. De overgang is nog niet definitief, waar Bale nog twijfels heeft over het aanblijven bij Real Madrid of kiezen voor de nieuwe uitdaging in de Premier League.

Na het vertrek van Ronaldo zal de nieuwe trainer van Real Madrid de Walesman moeten overtuigen van een basisplek en zullen nieuwe grote namen als Kylian Mbappé of Eden Hazard eventueel gehaald moeten worden.

Na Ronaldo lijkt ook Bale deur Real achter zich dicht te gaan doen

Een korte samenvatting: Real Madrid lijkt stuk voor stuk haar sterspelers kwijt te geraken, waar gisteren Cristiano Ronaldo al de Madrileense deur achter zich dicht deed lijkt nu ook Bale te vertrekken..