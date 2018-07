Mohamed Hamdaoui wil komend seizoen doorbreken in de Eredivisie in het shirt van De Graafschap. De 25-jarige aanvaller kwam deze zomer over van SC Telstar en de technisch begaafde Hamdaoui zou zomaar uit kunnen groeien tot een publiekslieveling.

Vervolg: Hamdaoui gelooft in kansen De Graafschap

'Ik speel het liefst linksbuiten. Nee, niet op rechts. Ik heb het afgelopen seizoen ook vaak op 'tien' gespeeld, maar mijn voorkeur is op links. Ik wil belangrijk zijn, dat is het belangrijkste. Maar ik moet eerst een basisplaats afdwingen. Publiekslieveling? Dat zou mooi zijn, maar het gaat er om dat ik voor het elftal belangrijk word', zei Hamdaoui tegen Omroep Gelderland

Via de jeugd van Vitesse belandde Hamdaoui in het profvoetbal, maar bij Vitesse kon hij niet doorbreken. 'Fred Rutten zag het wel in mij zitten, maar als middenvelder. Dat was toen voor mij een nieuwe positie. Onder Peter Bosz mocht ik op een gegeven moment wel naar het eerste, Maar toen had ik al gekozen voor een verhuurperiode bij Dordrecht. Het is moeilijk om het bij Vitesse te halen. De belangen zijn toch groter. Toen ik terugkwam van Dordrecht, was het weer terug bij af voor mij. Jammer dat het niet gelukt is.'

Na FC Dordrecht, eerste seizoenshelft 2014/2015, ging hij naar Go Ahead Eagles, waar hij van medio 2015 tot medio 2017 speelde. Bij Telstar kende hij een goed seizoen waarna De Graafschap hem haalde. Hamdaoui gelooft in de kansen van De Graafschap. 'Als er een jaar is waarin dat kan voor een club als De Graafschap, is het nu. We doen niet onder voor andere ploegen die gepromoveerd zijn. Alleen moet je het wel zelf laten zien', aldus Hamdaoui, die een goede vrije trap heeft. 'Maar het gaat niet alleen om vrije trappen natuurlijk. Ik kan veel meer.'

Hamdaoui gelooft in kansen De Graafschap

Een korte samenvatting: Mohamed Hamdaoui wil komend seizoen doorbreken in de Eredivisie in het shirt van De Graafschap. De 25-jarige aanvaller kwam deze zomer over van SC Telstar en de technisch begaafde Hamdaoui zou zomaar uit kunnen groeien tot een publiekslieveling..