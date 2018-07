Feyenoord speelde woensdag een oefenduel tegen de Zwitserse kampioen BSC Young Boys en verloor met 3-0. Trainer Giovanni van Bronckhorst had een jong team opgesteld en het team werkte hard, maar het kwam wat tekort tegen Young Boys.

Vervolg: Van Bronckhorst: Hadden vooral moeite met hun fysiek

‘Young Boys is op dit moment verder dan wij. Zij beginnen volgende week al aan de competitie, terwijl wij pas in de derde week van de voorbereiding zitten. Voor ons is het nu vooral belangrijk om zo fit mogelijk te worden, al ga je natuurlijk altijd voor een resultaat', zei Van Bronckhorst op de website van Feyenoord.

De ploeg uit Zwitserland was effectiever dan Feyenoord, dat in de tweede helft wel kansen kreeg op een gelijkmaker bij een 1-0 stand. ‘Verder hadden we vooral moeite met hun fysiek. Zij hebben een aantal grote, sterke spelers en konden daardoor scoren uit standaardsituaties', aldus Van Bronckhorst. Feyenoord speelde tegen Young Boys met een zelf opgeleide ploeg en de helft speelde vorig seizoen in Feyenoord Onder-19.

‘Die opstelling had mede te maken met ons speelschema in de Uhrencup. Wij hebben als enige team een in plaats van twee dagen rust, waardoor je rekening houdt met de belasting van spelers.’ Feyenoord is deze week op trainingskamp in Zwitserland en oefent vrijdag nog tegen FC Basel.

