Het lijkt erop dat de Deense aanvaller Nicolai Jörgensen van Feyenoord deze zomer niet vertrekt, waar eerder een transfer naar het Engelse Newcastle United al afketste.

Vervolg: Jorgensen moet zich verheugen op nog jaartje bij Feyenoord

Het Algemeen Dagblad weet te melden dat er weinig tot geen clubs interesse hebben in de Deen van Feyenoord. Alleen het Italiaanse Bergame zou dingen naar de handtekening van Nicolai Jörgensen. In hoeverre de Italiaanse club geinterresseerd is in de Deen is niet bekend.

Jorgensen moet zich verheugen op nog jaartje bij Feyenoord

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat de Deense aanvaller Nicolai Jörgensen van Feyenoord deze zomer niet vertrekt, waar eerder een transfer naar het Engelse Newcastle United al afketste..