Waar Feyenoord City al lang in de wandelgangen wordt genoemd, is bij de nieuwe gesprekken op een hoger bedrag gestuit.

Vervolg: Begroting Feyenoord City valt groter uit dan gedacht

Waar in eerste instantie werd uitgegaan van een financiering van 422 miljoen, valt het nu tegen met een begroting van 444 miljoen waar de Rotterdammers rekening mee moeten gaan houden.

Op de clubwebsite laat Feyenoord weten dat het bedrag voor het vernieuwde stadion in tact blijft met 365 miljoen euro. ''De toename is toe te schrijven aan de nadere uitwerking en detaillering van de financiering en de bouw- en financieringsplanning,' staat in een nieuwe verklaring.

De extra miljoenen moeten worden geinvesteerd door externe geldschieters. Het gehele financieringsplaatje is nog lange na van rond. ''Definitieve uitkomsten kunnen derhalve nog afwijken van de stand van dit moment.' Waar de bouw in 2020 moet starten en drie jaar later voldaan moet zijn.

