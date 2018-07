De aanvaller Bryan Ruiz komt naar het Braziliaanse Santos wat hem transfervrij oppikt bij Sporting Lissabon.

Vervolg: Braziliaans Santos met oud Eredivisionist aan de haal

Waar Bryan Ruiz zijn medische keuring al zonder problemen doorliep, heeft de oud FC Twente speler een contract voor twee seizoenen getekend bij het Braziliaanse Santos.

Waar de oud FC Twente en PSV speler die seizoenen lang de collega was van Bas Dost bij het Portugese Sporting Portugal, was het nu tijd voor een nieuw avontuur. Waar de aanvaller het liefst in Europa was blijven voetballen kon hij het aanbod van Santos niet laten liggen.

De Costaricaan heeft bij Santos een tweejarig contract getekend.

