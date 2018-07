De aanvaller van de Engelsen was na afloop van de verloren halve finale tegen de Kroaten trots, maar was kapot van de uitschakeling.

Vervolg: Harry Kane: Dit komt wel aan bij ons, maar ik ben trots

'We hebben zo hard gewerkt, met de steun van onze geweldige fans. Het was een harde, gelijk opgaande wedstrijd. Als we de beelden later terug gaan kijken, zullen we vast dingen zien die we beter hadden moeten doen,' aldus de aanvaller in gesprek met ITV.

'Dit doet pijn', verbijt de aanvoerder. 'Verschrikkelijk veel pijn. Maar we kijken met opgeheven hoofd terug op dit toernooi. We zijn verder gekomen dan veel mensen vooraf hadden gedacht.'

'Na de 1-0 voorsprong kregen we een aantal goede kansen', doelde hij ook op zichzelf. 'In zulke wedstrijden gaat het om heel kleine details. Vandaag is het kwartje hun kant op gevallen. Wij waren de bovenliggende partij, totdat zij gelijkmaakten. We zouden veel dingen beter kunnen doen, maar zij hebben simpelweg beter gespeeld.'

Penaltysyndroom

Kane blikte ook nog even terug naar de gewonnen strafschoppenreeks tegen de Colombianen in de vorige ronde, 'Het is geweldig dat we zo ver zijn gekomen en we weten dat we veel mensen trots hebben gemaakt, maar we kwamen om te winnen. We hebben laten zien wat we waard zijn en dat we knockout-wedstrijden kunnen winnen. De volgende stap is het bereiken van een finale. Helaas mogen onze fans dat dit toernooi niet meemaken.'

