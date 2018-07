De bondscoach van de Kroaten kan zijn eigen ogen niet geloven, met een 2-1 zege op de Engelsen mogen de Kroaten het zondag in de WK finale tegen de Fransen opnemen.

Vervolg: Dalic door het dolle heen: Dit gevoel had ik al vooraf

Zlatko Dalic was buiten zinnen, het is voor het eerst dat de Kroaten tot de finale reiken in een WK. 'We hebben terecht de finale gehaald', vond Dalic. 'Ik heb de jongens verteld dat ze fantastisch zijn. Dit is niet normaal...'

Op het WK van 1998 werden de Kroaten derde en was dat de beste prestatie ooit behaald, maar nu kan er voor goud worden gestreden. 'Dit heb ik niet gedaan, dit hebben de jongens gedaan', benadrukte de coach. 'Hoe ze gevochten hebben, echt geweldig. We hebben geschiedenis geschreven. Ik wil alle supporters in Kroatië en Bosnië en de hele wereld bedanken. Laat ze maar feest vieren, dat heeft Kroatië verdiend.'

Dalic had voor aanvang van de halve finale al een goed gevoel, 'We wisten dat dit niet het einde zou zijn', zei de oefenmeester. 'Toen we in Moskou arriveerden, zeiden we al dat we hier zouden blijven (voor de finale van zondag, red.). Nu is er nog één stap te gaan. Als God het wil, worden we wereldkampioen.'

Dalic door het dolle heen: Dit gevoel had ik al vooraf

Een korte samenvatting: De bondscoach van de Kroaten kan zijn eigen ogen niet geloven, met een 2-1 zege op de Engelsen mogen de Kroaten het zondag in de WK finale tegen de Fransen opnemen..