Waar de Engelsen de uitschakeling in de halve finale tegen de Kroaten hard voelen aankomen, is er voornamelijk trots dat overheerst bij Southgate.

Vervolg: Engelsen media vol lof en trots: We hebben het laten zien

Voor aanvang van het WK had niemand gedacht dat de Engelsen zover zouden reiken, zo pakken de media uit: 'Engeland staat weer op de kaart', kopt The Telegraph. 'Southgate zei dat Engeland plezier ging hebben en met deze fantastische prestatie heeft het dat inderdaad gehad. Door bij iedereen een glimlach op het gezicht te toveren als het over Engeland gaat, worden we weer serieus genomen. Daar komt bij dat het team iets heeft gepresteerd waarvan velen dachten dat het niet meer zou gebeuren: de relatie met de fans is verbeterd en ze hebben laten zien dat Engeland er weer toe doet.'

'Het team van Southgate ging tot het uiterste in Moskou, maar vond uiteindelijk een superieure tegenstander', schrijft The Guardian. 'Kroatië kwam als grootste krijger uit de strijd en ging net wat dieper en verder. Laten we er geen pijn door voelen, want dit Engelse team verdient meer na vierenhalve week WK. Een jonge, onbezonnen groep spelers is verder gekomen dan zij die vooraf overduidelijk als meer getalenteerd werden gezien.'

The BBC gaat verder, 'De teneergeslagen Engelse spelers konden nauwelijks overeind komen om het veld af te lopen. Terwijl jongeling Marcus Rashford een traantje wegpinkte, gaven de spelers de fans een staande ovatie. Maar het lukte ze niet de pijn te verhullen. Eenmaal terug in de kleedkamer was het tijd om de emoties de baas te worden, te bedenken dat belangrijke lessen zijn geleerd en die te gebruiken voor een nog mooiere toekomst.'

'Engeland heeft veel gehad aan de afgelopen weken in Rusland. Er zijn bonden gesmeed in de thuisbasis in Repino en Southgates team heeft er veel bewonderaars bijgekregen. Toch is er een vraag die Engeland zal blijven achtervolgen: wanneer krijgt het team ooit een betere kans om de WK-finale te bereiken dan deze in Rusland?'

SkySports weet te benoemen dat de Engelsen de kans op goud laten liggen, 'Een dusdanig gunstige route richting de finale krijgt Engeland nooit meer. Misschien maakt deze generatie ook nooit dé stap, maar 2018 blijft een jaar om nooit te vergeten. Een jaar waarin een land dat door zo veel dingen wordt verdeeld even samen kwam voor één team.'

Ten slot is de The Daily Mail vooral trots, 'Jullie hebben ons doen lachen, trots gemaakt, ons er weer in laten geloven. Jullie zijn stuk voor stuk helden. Geen prijs deze keer, maar het voelt als de start van iets wat iedere Engelsman graag ziet. Gisteren was het een marteling, vandaag doet het nog steeds pijn, maar Gareth Southgate… Wij groeten u.'

Engelsen media vol lof en trots: We hebben het laten zien

Een korte samenvatting: Waar de Engelsen de uitschakeling in de halve finale tegen de Kroaten hard voelen aankomen, is er voornamelijk trots dat overheerst bij Southgate..