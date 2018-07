De aanvoerder van het Kroatische elftal heeft laten weten dat het egoisme van de Engelsen juist de drive voor hem en de rest van zijn teamgenoten was.

Vervolg: Modric stoorde zich aan respectloos Engeland

Waar de Engelsen zich de afgelopen dagen als finalist waande, werd het woensdagavond hard afgestraft door de Kroaten en werd in de halve finale met 2-1 gewonnen waardoor de Kroaten in de finale tegen de Fransen strijden en de Engelsen het mogen doen tegen de Belgen voor het brons.

De irritatie van de Engelsen was voor de Kroaten ergernis nummer 1 liet Modric na afloop weten in gesprek met IVT: 'We hebben veel mensen het tegendeel bewezen, want er werd heel veel gepraat...', begon hij. 'Vooral door Engelse journalisten, door analisten op televisie. Ik denk dat vrijwel iedereen in Engeland ons vanavond heeft onderschat, ze dachten dat wij vermoeid zouden zijn. Nou, dat is een enorme fout van ze geweest. We hebben al hun uitspraken gelezen en tegen elkaar gezegd: We zullen eens laten zien wie er moe is. Ze zouden daar wat bescheidener moeten zijn en wat meer respect moeten tonen richting hun tegenstanders.'

De Kroaten moesten na de achtste finale en de kwartfinale opnieuw een verlenging uit het vuur slepen, maar daar gaven de spelers niets om. ''Dat hebben we nog maar een keer laten zien', constateerde ook Modric. 'We waren dominant, zowel mentaal als fysiek: in alle opzichten. We hadden het al in de reguliere speeltijd moeten afmaken. Dit is een droom die uitkomt, het grootste succes in de Kroatische sporthistorie. Hier mogen we héél trots op zijn.'

