Ajax wil Daley Blind binnen 48 uur inlijven, zo meldt de krant De Telegraaf donderdagochtend. Volgens de krant heeft Ajax bijna een akkoord met Manchester United en Ajax heeft ook haast omdat de eerste wedstrijd (25 juli) tegen Sturm Graz in voorronde van de Champions League al zeer snel plaatsvindt.

Vervolg: Ajax wil Daley Blind snel overnemen van United

Komende maandag vertrekt Manchester United op trainingskamp naar de Verenigde Staten en volgens De Telegraaf gebeurt dat 'in principe' met Blind. De Nederlander heeft nog een contract tot medio 2019 bij de Engelse topclub, maar de linksbenige Blind wil graag vertrekken. Zijn rol is zo goed als uitgespeeld bij United.

United wilde eerst 17 miljoen euro voor Blind, maar dat vindt Ajax te veel voor een speler met nog een éénjarig contract. Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax en oud-keeper van United, werd al ingezet om de prijs te drukken. Dat lijkt succesvol te zijn geweest, maar het is onduidelijk wat Ajax gaat betalen voor Blind.

Volgens De Telegraaf moeten er nog 'een paar obstakels' worden overwonnen en daarna kan Blind terugkeren in Amsterdam. Blind heeft ook flinke persoonlijke eisen, maar Ajax wil investeren in een speler met dergelijke kwaliteiten. De oud-speler van Ajax kan voor drie of vier seizoenen tekenen.

