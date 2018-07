Dat Kylian Mbappé goed kan voetballen hebben we op het WK ondervonden, maar dat de tiener ook irritatie kan opwekken hebben de Belgen aan de levende lijve ondervonden dinsdagavond.

Vervolg: Irritante Mbappé komt met excuus: 'Maar ben wel finalist'

Waar de tiener in de halve finale tegen de Belgen continue aan het tijdrekken was, liet hij zich ook vaak tegen de grond vallen a la Neymar. Dit tot grote irritantie bij de Belgen. 'Ze mogen denken wat ze willen. Als ik de Belgen beledigd heb, dan wil ik me excuseren. Maar ik sta wel in de finale, hè. Dat is wat telt,' laat de tiener na afloop weten.

Dat de Fransen met 1-0 wonnen verdiende niet echt de schoonheidsprijs, 'Op het einde van de match hebben we alles moeten geven. Het was zaak om die 1-0 te verdedigen. Dat is misschien niet meteen het leukste, maar het is wel de moeite waard. Het was moeilijk spelen tegen België. Ze hebben in iedere linie grote spelers,' besluit de tiener van PSG.

Irritante Mbappé komt met excuus: 'Maar ben wel finalist'

Een korte samenvatting: Dat Kylian Mbappé goed kan voetballen hebben we op het WK ondervonden, maar dat de tiener ook irritatie kan opwekken hebben de Belgen aan de levende lijve ondervonden dinsdagavond..