Supportersgroepen Fortuna en Roda verpesten oefenduel

Het oefenduel wat op de planning stond tussen Fortuna Sittard en tweedeklasser BSV Limburgia gaat definitief niet door.

De reden van annulering is dat supportersgroepen van Roda JC en Fortuna Sittard hebben aangekondigd met elkaar op de vuist te gaan. 1Limburg weet woensdag te melden dat de politie het duel in Brunssum niet kan laten doorgaan nadat het hoogte heeft gekregen van de supportersgroepen.

Er zouden namelijk 100 tot 200 man elkaar treffen om te knokken, daar waar er niet voldoende capaciteit is om dit in de kiem te smoren. Kevin Hofland, de assistent trainer van de Limburgers, vindt het triest dat het duel geen doorgang kan vinden.

'Ik noem dit gewoon malloten, mensen die het stoer vinden met elkaar te vechten en daarmee de hele sport kapot maken. Dat kan ik geen supporters noemen. Het erge is dat er mensen wilden komen kijken die normaal niet gauw een wedstrijd van Fortuna kunnen zien, zoals kinderen en mensen met een handicap. Hun feestje wordt zo verpest.'

Fortuna Sittard gaat kijken of het duel eventueel later kan worden gespeeld, in een interlandweek bijvoorbeeld.

