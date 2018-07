Marc Overmars van Ajax is het inmiddels meer dan beu en heeft zelf de telefoon ter hand genomen, waar hij de technisch directeur van de Catalanen aan de lijn heeft gehad.

Vervolg: Overmars is het beu en belt FC Barcelona: 'Frenkie vertrekt niet!'

Overmars heeft nog eens haarfijn uit moeten leggen dat Frenkie de Jong absoluut niet te koop is deze zomer. Dat weet RAC1 woensdag te vernemen van de Amsterdammers.

Waar Frenkie de Jong nadrukkelijk in beeld is bij de Catalanen, wil Ajax aboluut niet meewerken aan een vertrek van de jongeling. Waar Ajax al een speler liet vertrekken naar AS Roma en ook Hakim Ziyech op een transfer aast, wil Ajax niet meewerken aan nog meer vertrekken.

Nu Overmars persoonlijk heeft laten weten dat Frenkie de Jong niet mag verkassen, is de kans groter dat FC Barcelona in de winter of volgend jaar zomer nogmaals aanklopt met meer geld.

Overmars is het beu en belt FC Barcelona: 'Frenkie vertrekt niet!'

Een korte samenvatting: Marc Overmars van Ajax is het inmiddels meer dan beu en heeft zelf de telefoon ter hand genomen, waar hij de technisch directeur van de Catalanen aan de lijn heeft gehad..