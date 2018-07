De transfer van 112 miljoen euro voor de Portugese vedette Cristiano Ronaldo heeft de Italiaanse grootmacht dan een rip uit het lijf gekost, maar dat wordt dubbel en dwars terugverdient.

Vervolg: Kassa rinkelt voor Juve met shirtverkoop Cristiano Ronaldo

De Italiaanse grootmacht heeft namelijk iedere minuut al een shirt met Ronaldo weten te verkopen, waar de online store is gecrasht zijn er nu lange rijen bij de fanshop van de Italianen waar de fans hun geduld niet kunnen bewaren.

Dat de dertiger nog steeds inmens populair is merkt Juventus wel, dat iedere minuut al een shirt van de Portugees wist te verkopen. Waar het goedkoopste shirt voor 55 euro over de toonbank gaat, is het duurste exemplaar voor 130 euro te koop.

Kassa rinkelt voor Juve met shirtverkoop Cristiano Ronaldo

Een korte samenvatting: De transfer van 112 miljoen euro voor de Portugese vedette Cristiano Ronaldo heeft de Italiaanse grootmacht dan een rip uit het lijf gekost, maar dat wordt dubbel en dwars terugverdient..