Pereiro: Bij PSV blijven voor nog een seizoen is geen probleem

Waar de Uruguayaan Gastón Pereiro geen moeite heeft met nog een seizoen bij PSV, staat de buitenspeler wel open voor een nieuw avontuur.

Nu Mark van Bommel de nieuwe trainer is van de Eindhovenaren, ziet Gastón Pereiro een jaartje extra bij PSV absoluut niet als straf. In gesprek met het Eindhovens Dagblad laat de buitenspeler dan ook weten: 'Een extra jaar PSV is zeker een mogelijkheid voor mij, omdat mijn contract gewoon nog twee seizoenen doorloopt en ik het hier ook naar mijn zin heb. Het kan nationaal en internationaal voor ons een heel interessant jaar worden, al blijft het nog even afwachten wat er op de transfermarkt gebeurt.'

Waar eerder Schwaab al liet weten dat Mark van Bommel anders opereert dan Cocu, is ook Pereiro te spreken over de nieuwe trainer. 'Onder een andere coach verandert altijd een aantal dingen en dat is nu ook wel te merken bij de eerste trainingen van het nieuwe seizoen. Dat is ook goed. Ik heb vertrouwen in de aanpak en heb ook al met de trainer gesproken.'

