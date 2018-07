Plotseling was daar de overstap van Phillip Cocu naar het Turkse Fenerbahce, waar de oefenmeester snapt dat mensen verbaasd zijn.

Vervolg: Cocu: Ik snap de verbazing bij de mensen wel

De 47-jarige Cocu maakte onlangs de overstap naar het Turkse Fenerbahce, waar de oud oefenmeester van PSV in gesprek met VI laat weten: 'Fenerbahçe is een gigantisch grote club. Ze vertegenwoordigen acht à negen sporten. Het is hectisch, er is heel veel sfeer in het stadion. Ik heb hier een paar keer mogen spelen, en dat was zeer indrukwekkend. En ik speel hier om de prijzen, dat vind ik een grote pre.'

Waarom nu juist deze stap?

'Ik kan me ook voorstellen dat mensen verbaasd zijn: Waarom zet je nu uitgerekend deze stap? Maar als je er langer over nadenkt, is het echt niet zo vreemd. Natuurlijk wordt er bij een contract over geld gesproken, dat is bij PSV niet anders. Maar ik jaag het grote geld niet achterna. Dat heb ik nooit gedaan.'

'Ik heb in de eerste gesprekken alleen voetbalinhoudelijk gesproken, want daar gaat het mij om. Over geld is zelfs tot het allerlaatste moment überhaupt niet gesproken.'

Cocu: Ik snap de verbazing bij de mensen wel

Een korte samenvatting: Plotseling was daar de overstap van Phillip Cocu naar het Turkse Fenerbahce, waar de oefenmeester snapt dat mensen verbaasd zijn..