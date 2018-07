De Nijmeegse club NEC mag het stadion De Goffert terugkopen van de gemeente, de Het Nijmeegse gemeentebestuur liet weten dat de Europese Commissie heeft laten weten hier geen bewaar tegen aan te tekenen.

Eerder waren beide partijen tot overeenstemming gekomen dat De Goffert voor 7.6 miljoen verkocht werd aan de gemeente van Nijmegen, maar de Algemeen Directeur van de Nijmegenaren hebben nu een doorbraak bereikt en willen het graag terugkopen.

'Er is nu duidelijkheid. We gaan hier de komende jaren hard aan werken.' Waar NEC het stadion in 2000 had verkocht, wil het nu doorpakken en moderniseren. Het stadion wat plaats biedt aan 12.000 toeschouwers moet worden uitgebreid naar 15.000 toeschouwers.

NEC gaat stadion terugkopen van gemeente en doorpakken

