Schwaab over Duitse trainingsvisie Van Bommel: Ben wel iets gewend

PSV heeft in Zwitserland haar trainingskamp opgeslagen, waar de hand van Mark van Bommel direct zichtbaar is. De opvolger van Cocu maakt zichtbaar andere stappen.

Van Bommel opteert veel meer met het spelen vanuit balbezit en willen domineren, 'En dat begint dus achterin, met een laatste linie die ook extremer vooruitverdedigt,' laat Daniel Schwaab weten in gesprek met het ED. Ook proeft Schwaab dat Van Bommel een Duitse manier van trainen heeft.

'Dat zijn trainingen in de voorbereiding direct zeer intensief zijn, dat misschien. In Duitsland was ik nooit anders gewend. En ik denk hij ook niet in zijn tijd bij Bayern München.'

Het trainingskamp in Zwitserland moet voor PSV de basis zijn voor opnieuw een succesvol seizoen, 'Vorig seizoen was natuurlijk 'grossartig' met de titel. Nu is het óók een ambitie om goed voor de dag te komen in de Champions League, als we tenminste het hoofdtoernooi halen.'

