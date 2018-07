PSV zet streep door naam van Jose Luis Rodriguez

Waar José Luis Rodriguez na het WK de interesse van PSV had gewekt, wil komend seizoen nog gewoon uitkomen in de Belgische Jupier League.

Waar PSV interesse toonde in de WK ganger, lijkt het een dikke streep te moeten zetten door José Luis Rodriguez. Waar de WK ganger komend seizoen gewoon in het shirt van AA Gent wil uitkomen, lijkt een vertrek naar Eindhoven niet voor de hand.

In gesprek met de media laat de Colombiaan weten: 'Ik blijf bij AA Gent, Ik ben de club enorm dankbaar, want ze lieten me nooit vallen en tijdens een gesprek met de coach leerde ik dat men op mij rekent voor een plekje in de A-kern.'

Een zware knieblessure hielden Rodriguez het afgelopen seizoen aan de kant bij AA Gent, maar desalniettemin wil de Colombiaan slagen bij de Belgische club.

