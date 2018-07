De Brazilianen werden op het WK in de kwartfinale door de Belgen uitgeschakeld, waar de kritiek na afloop voornamelijk naar Neymar gaat.

Vervolg: Neymar krijgt bakken kritiek: Hij moet volwassen worden

De aanvaller van PSG kende een dramatisch seizoen waar hij de nodige kritiek van de fans kreeg, bij terugkomst in vaderland liet hij de fans ook gewoon staan en liep ze voorbij. Neymar kon het vliegveld via de achterdeur verlaten weten de lokale media te melden, 'ls Neymar van de pers weg 'dribbelt', schopt hij het nest van de gouden gans omver,' schrijft het Braziliaanse Fohla.

Volwassen

'Het geld bereikt zijn portemonnee vanwege de soms ongelooflijke bedrijfstak met de naam 'voetbal', omdat fans tickets kopen en het publiek vormen voor televisiebedrijven, die dat weer gebruiken om adverteerders aan te trekken. Neymar moet volwassen gaan worden en verantwoordelijkheid nemen.'

Altijd voor de fans

De internationals moeten de fans altijd tevreden stellen weet Fohla te melden, 'Of ze dat nu leuk vinden of niet.' Daar waar Neymar de pers liet voor wat het was na de uitschakeling, richtte de sterspeler zich tot de sociale media, 'De pijn is zo groot, omdat we wisten dat we het konden doen. Dit was echter niet het moment voor ons.'

