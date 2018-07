Makkelie VAR bij tweede halve finale duel op WK

Waar beide Nederlandse arbiters mogen fungeren in de tweede halve finale op het WK, lijkt de finaleplek verder weg dan ooit.

Dinsdag werd Bjorn Kuipers al aangesteld als vierde man bij het halve finale duel tussen de Engelsen en Kroaten, waar woensdag dus ook Danny Makkelie wordt aangesteld als VAR tijdens hetzelfde duel.

⏱ | Danny Makkelie is tijdens Kroatië - Engeland de videoscheidsrechter.https://t.co/2iyej4Zz0S — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 11, 2018

Een hele kleine kans voor team Kuipers of Makkelie voor de finale in Moskou is er nog, de troostfinale van zaterdag wordt door de Belgen gespeeld, waardoor daar ook geen Nederlandse arbiters aanwezig kunnen zijn.

