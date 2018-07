De Franse bondscoach was door het dolle na het bereiken van de WK finale, en dit terwijl de Fransen twee jaar geleden ook de EK finale wisten te behalen in eigen land.

'Dit is werkelijk iets uitzonderlijks, ik ben heel erg blij voor mijn spelers. Ze zijn jong, ze hebben karakter, mentaliteit en kwaliteit. Ik neem mijn petje af voor mijn ploeg en mijn staf. We zijn al 49 dagen samen. Dit succes is de verdienste van iedereen. Ik ben een trotse bondscoach.'

De Franse bondscoach sprak na afloop van een zwaar duel tegen de Belgen, 'We moesten veel verdedigend werk verrichten tegen een heel goede tegenstander. We hadden uiteindelijk genoeg aan een doelpuntje van één van mijn verdedigers. In de slotfase hadden we echter wel wat meer moeten scoren.'

Zondag wacht de finale van het WK in Moskou tegen of Kroatie of Engeland, waar Deschamps rusitg naartoe wil werken, 'De nederlaag in de EK-finale twee jaar geleden tegen Portugal in de verlenging is nog steeds niet helemaal goed verwerkt. We moeten het hier nu wel gaan afmaken.'

Frans bondscoach Deschamps trots op team en staf

