Hazard: Liever van Brazilie verloren dan dit anti voetbal Frankrijk

De aanvaller van de Belgen kon na afloop van het verloren duel tegen de Fransen niet verkroppen dat ze eruit lagen.

'Ik verlies liever met dit België dan dat ik win met dit Frankrijk. Ze spelen misschien niet goed, maar verdedigen wel sterk en zijn zeer efficiënt,' was Hazard na afloop duidelijk.

Waar de speler van het Londense Chelsea in Frankrijk heeft gespeeld bij Lille, ging hij verder, 'We hebben hun zwakke punt niet gevonden. Dat kleine moment van magie dat nodig is om te scoren, was er niet. We hebben een fantastisch Belgisch team gezien en zijn geëlimineerd door een team dat meer solide was dan wij.'

Opgeheven hoofd

'We hebben getoond over een zeer mooi elftal te beschikken. We mogen fier zijn op hetgeen we gepresteerd hebben. Als aanvoerder ben ik blij deel uit te maken van dit team.'

