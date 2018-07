Ronaldo schrijft brief: Begrip voor de fans is wat ik vraag

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagmiddag officieel afscheid genomen van Real Madrid en bij Juventus een contract ondertekend.

Op de clubwebsite van Real Madrid valt een brief te lezen die door de Portugees is geschreven, 'Deze jaren bij Real Madrid zijn mogelijk de gelukkigste van mijn leven. Ik ben de club ontzettend dankbaar, maar ik ben van mening dat het tijd is voor een nieuwe stap in mijn leven. Ik hoop dat de fans me begrijpen.'

Real Madrid liet in een statement weten dat het heeft voldaan aan de vraag van de Portugees die zelf wilde vertrekken, waardoor Juventus kon toeslaan.

