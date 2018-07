Wat al enkele dagen in de lucht hing is dinsdagmiddag een feit geworden, de 33-jarige Ronaldo verlaat Real Madrid voor het Italiaanse Juventus.

OFFICIEEL: Cristiano Ronaldo vertrekt naar Juventus

De speculaties begonnen allemaal al na het winnen van de Champions League met Real Madrid toen Ronaldo liet weten dat het mooi was voor Real te hebben gespeeld.

Ronaldo hield de gemoederen bezig na die uitspraak en daarbij was het feit dat het bedrag van de transferclausule tot twee keer toe is verlaagd. Waar Ronaldo in eerste instantie 1 miljard waard was, ging het ineens hard van 400 miljoen naar 120 miljoen.

door de derde en laatste wijziging was het voor Juventus ineens een makkelijke keuze om het bedrag neer te kunnen tellen. Met de transfer naar Juventus is er een einde gekomen aan de Liga periode en speelde Ronaldo in totaal 438 duels voor de Koninklijke.

Ronaldo kwam tot 450 doelpunten in de Liga en won viermaal de Champions League, wist twee landstitels te winnen met Real Madrid, tweemaal de Copa Del Rey en drie keer het WK voor clubteams.

In totaal won Ronaldo in zijn carrière 28 hoofdprijzen. Verder won hij vijf keer de Gouden Bal, werd hij vier keer verkozen tot Europees Voetballer van het Jaar en groeide hij onder meer uit tot topscorer aller tijden van de Champions League.

