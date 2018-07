Russen bekennen: Gebruikte ammonia, maar zijn zich van geen kwaad bewust

Rusland is zich van geen kwaad bewust in de affaire omtrent ammonia dit WK in eigen land. Gister pakte de Duitse media groot uit in een mogelijk ‘WK-schandaal’ waarin werd gemeld dat Russische spelers op grootschalige wijze ammonia snoven vlak voor wedstrijden, Russische artsen zien daar geen drama in.

Russische artsen, die ook nauw verbonden zijn met het elftal, melden namelijk in de media dat er helemaal niets vreemds is aan ammonia snuiven of überhaupt nuttigen. Het zou voor iedereen goed werken en staat niet op de zwarte lijst van de FIFA. Over de hele wereld doen zich sindsdien dopingverhalen de ronde, de Russen maken zich nergens druk om.

Waarschijnlijk krijgt het verder geen staartje, aangezien er inderdaad niets strafbaars is aan het gebruiken van dit middel tijdens voetbal.

