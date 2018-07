De 36-jarige Portugees Bruno Alves keert zeer waarschijnlijk terug op de velden van de Serie A. De verdediger met 96 interlands gaat binnen afzienbare tijd Rangers FC verlaten voor Parma, die weer terug zijn op het hoogste niveau.

Vervolg: Portugese vedette spoedig terug op Italiaanse velden

En nu Parma weer terug is, willen ze natuurlijk direct doorpakken met het niveau van de spelers. Alves is geen onbekende op de Europese velden en moet zo snel mogelijk overkomen van de Schotse club. Het ziet ernaar uit dat Rangers er geen geld aan over houdt; de twee zouden het contract samen ontbonden hebben. Parma hoeft op deze manier dus geen duiten neer te leggen voor de routinier die niet actief was op dit WK.

Alves heeft een verleden bij onder meer Cagliari, Zenit, Fenerbahçe, Porto en AEK Athene.

