Londens Arsenal weet Torreira van Sampdoria te strikken

Sampdoria is Lucas Torreira definitief kwijt aan Arsenal, is vandaag officieel bekend gemaakt. Arsenal legt ongeveer 30 miljoen euro neer voor de komst van de Uruguayaanse defensieve middenvelder.

De 22-jarige Torreira, die dit WK nog actief was, was dit seizoen volgens Arsenal-trainer Unai Emery en zijn staf dusdanig belangrijk bij zijn club dat een transfer richting Arsenal snel beklonken was.

The Gunners waren al een tijd op zoek naar een nieuwe defensieve middenvelder en met de komst van de Uruguayaan is de zoektocht definitief afgerond. Torreira zal bij Arsenal nummer 11 tot zijn beschikking krijgen en tekent tot 2023 bij de Londense club.

Torreira speelde eerder voor Sampdoria en Pescara uit de Italiaanse Serie A.

