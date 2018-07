Liverpool achter talentvolle Kroaat Pjaca aan

Liverpool zit achter de talentvolle Kroaat Marko Pjaca aan, de 23-jarige speler van Juventus moet de flank van Liverpool komen versterken. Juventus zou akkoord gaan met een bod van ongeveer 25 miljoen euro, melden Italiaanse media.

Jürgen Klopp, die zijn selectie nog wat extra impulsen wil geven voor het nieuwe seizoen, denkt met de komst van de Kroaat wat extra concurrentie aan de selectie toe te kunnen voegen en daarmee de spelers beter te kunnen maken.

Pjaca, die dit seizoen door Juve werd uitgeleend aan het Duitse Schalke 04, kwam nog niet goed tot zijn recht in Europa. Dit WK laat hij echter met zijn land zien dat hij het wel in zich heeft en daarom durft de Duitse oefenmeester het wel aan met de vleugelaanvaller. Juventus zou akkoord gaan met een deal in de 20 miljoen euro, iets wat zijzelf ook hebben betaald destijds aan zijn oude werkgever Dinamo Zagreb.

Pjaca kwam tot 91 wedstrijden voor Zagreb, 20 voor Juventus en 9 voor Schalke. Tijd voor een wat meer stabiele omgeving dus.

