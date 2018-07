Fernando Torres toch naar Japan bij Sagan Tosu

De spits van het Spaanse Atletico Madrid mocht transfervrij vertrekken, waarna een avontuur in Japan lonkte voor de spits.

Waar Torres al vanaf het begin van de maand bezig is met het Japanse Sagan Tosu, liepen de eerste onderhandelingen uit op niets. Maar nu is er een doorbraak in de onderhandelingen, waardoor de 34-jarige spits spoedig een contract bij Sagan Tosu gaat tekenen.

Waar Sagan Tocu slechts op de zeventiende plek staat in de Japanse J1 League, is dat een punt boven de degradatiestreep.

