Stekelenburg kan terug naar Franse Ligue1 bij Lille

De 35-jarige doelman Maarten Stekelenburg wordt gelinkt aan het Franse OSC Lille, daar waar de Franse Ligue1 geen vreemde bodem is voor de Nederlandse goalie.

In het seizoen 2014/2015 was Maarten Stekelenburg ook al actief in de Franse Ligue1, waar AS Monaco hem toentertijd huurde van het Engelse Fulham. In 2016 kwam Maarten Stekelenburg opnieuw in de verhuur en kwam hij bij het Engelse Everton terecht, waar hij zijn tweede periode in de Premier League aanging.

Luis Campos, de technisch directeur van Lille wil graag opnieuw gaan samenwerken met de Nederlander die hij nog kent uit zijn tijd bij AS Monaco. Stekelenburg heeft nog een doorlopend contract tot volgend jaar zomer, maar komt bij Everton niet meer aan spelen toe door eerste doelman Pickford.

