Voorbeschouwing: Belgie - Frankrijk (WK halve finale)

Dinsdagavond om 20.00 in St. Petersburg is het voor de Belgen erop of eronder, tegenstander Frankrijk staat dan in St. Petersburg lijnrecht tegenover de Belgen.

De finale is voor beide partijen in zicht, de 21e WK finale alweer. Daar waar de Belgen en de Fransen gaan vechten voor het eerste finaleticket van 2018. Arbiter Andrés Cunha uit Uruguay mag de eerste halve finale van het WK in goede banen zien te leiden in St. Petersburg.

Waar de Fransen zich vijf keer eerder wisten te plaatsen voor de halve finale in het verleden, dat was in 1958, 1982 en 1986 ook al zo. In 1998 en 2006 werd zelfs de finale gehaald. Voor de Belgen was dit alleen in 1986, toen was Maradona met Argentinie veel te sterk.

De ontmoeting tussen beide landen is er eentje die voor de 74e keer al plaatsvindt, waar de Belgen tot twee keer toe op een groot mondiaal toernooi moesten buigen voor de Fransen op het WK van 1986 in de groepsronde en in de troostfinale.

De Belgen wisten tot op heden alle WK duels in winst om te zetten zoder daar verlenging of strafschoppen voor nodig te hebben. Met Lukaku en Hazard is Belgie op zijn sterkst, Lukaku zorgde voor 20 goals en 17 assists de laatste 13 duels voor de Belgen. Hazard was in zijn laatste 14 duels goed voor 8 goals en 9 assists.

Voor de Belgen is Meunier geschorst, de Belg ontving in het duel tegen de Japanners een gele kaart wat een schorsing opleverde.

Van de laatste vijf ontmoetingen wist Belgie twee keer te winnen en Frankrijk slechts een keer, de andere twee ontmoetingen eindigden in een 0-0 remise. In 2002 speelde Frankrijk en Belgie voor de laatste keer tegen elkaar in een vriendschappelijk treffen, toen waren de Belgen met 1-2 te sterk.

