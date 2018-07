Buffon: 'Ronaldo naar Serie A is de beste reclame die er is'

Maandag werd de Italiaanse doelman bij het Franse PSG gepresenteerd en kwam hij in een warm bad terecht. Maar de doelman sprak zich ook uit over de eventuele overgang van Ronaldo naar de Serie A.

''Het zou me blij maken, want dat is wat Juventus nodig heeft: nieuwe idolen. Het zou de best mogelijke reclame zijn voor het Italiaanse voetbal.'

Lippi [Former Juventus coach]: “Cristiano Ronaldo is 33 years old, but he'll still play at a high level for three or four more years. He's also a player who scores more goals than he plays games, he can still get 50 or 60 a year." pic.twitter.com/ZypNyhR4WL