De promovendus De Graafschap wil Leeroy Owusu graag overnemen van Ajax, maar beide partijen lijken er nog niet uit te komen.

Vervolg: De Graafschap hengelt naar Leeroy Owusu bij Ajax

Omroep Gelderland meldt maandag dat De Graafschap geinterresseerd is in de overname van Leeroy Owusu van Ajax. Afgelopen seizoen verhuurde Ajax de back al aan Almere City, waar Leeroy Owusu zichzelf in de kijker speelde.

Leeroy Owusu maakte augustus 2014 zijn officiele debuut in het jong elftal van de Amsterdammers, waar de Amsterdammers zijn contract kort geleden openbrak tot na komend seizoen.

De Graafschap wil Leeroy Owusu aankomend seizoen graag huren van de Amsterdammers, zodat Owusu zijn minuten kan maken in de Eredivisie.

De Graafschap hengelt naar Leeroy Owusu bij Ajax

Een korte samenvatting: De promovendus De Graafschap wil Leeroy Owusu graag overnemen van Ajax, maar beide partijen lijken er nog niet uit te komen..