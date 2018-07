Nigel de Jong vervolgt carriere in Qatar bij Al Ahli

Nigel de Jong gaat zijn carriere vervolgen bij Al Ahli in Qatar, de 81-voudig international heeft daar maandag getekend.

De club uit Qatar heeft dat maandag weten te bevestigen, waar Nigel de Jong het laatste halfjaar voor het Duitse FSV Mainz 05 uitkwam nadat zijn contract bij het Turkse Galatasaray niet werd verlengd.

اللاعب الهولندي نايجل دي يونغ وصل للدوحة مساء اليوم للانضمام للنادي #الاهلي بحضور مسؤول التسويق والمسؤول الإعلامي واداري الفريق. pic.twitter.com/D4bdlAKmaI — النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) July 9, 2018

Ook aan het einde van het vorige seizoen werd besloten het contract van Nigel de Jong bij Mainz 05 niet te verlengen, waardoor de middenvelder transfervrij vertrokken is naar Qatar.

De medische keuring moet nog wel ondergaan voordat Nigel de Jong een eenjarig contract kan ondertekenen bij Al Ahli. Daar waar De Jong nog wel terug had willen komen naar Ajax, 'Ik gooi de deur nooit dicht voor Ajax, maar ze moeten niet denken: Oh, Nigel willen we er best bij hebben. Er moet wel een plan achter zitten en de organisatie moet achter mijn komst staan. Anders hoeft het niet.'

