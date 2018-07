Waar de FIFA maandag vele arbiters naar huis stuurde, mochten Kuipers en Makellie aanblijven in Rusland op het WK. De finale lonkte nog voor Kuipers, al is de kans op de finale nu geslonken voor de Nederlandse arbiter.

Vervolg: Kuipers vierde man bij halve finale, finale ver weg

De FIFA heeft dinsdag laten weten dat Björn Kuipers is aangesteld als vierde man bij het halve finale duel tussen Engeland en Kroatie, waar het duel woensdag in Moskou wordt gespeeld en onder leiding staat van de Turk Cüneyt Çakir.

Door de 'bijrol' lijkt Kuipers nog steeds kans te hebben om de finale of de troostfinale, maar de vraag is of de FIFA een arbiter uit Europa wil hebben tussen twee Europese landen.

Ook wanneer de Belgen de finale zouden halen zou dat een streep door de rekening worden voor Kuipers en zijn team.

Kuipers vierde man bij halve finale, finale ver weg

Een korte samenvatting: Waar de FIFA maandag vele arbiters naar huis stuurde, mochten Kuipers en Makellie aanblijven in Rusland op het WK. De finale lonkte nog voor Kuipers, al is de kans op de finale nu geslonken voor de Nederlandse arbiter..