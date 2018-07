Feyenoorder El Ahmadi tekent tweejartig contract bij Al-Ittihad

Feyenoord middenvelder El Ahmadi heeft dinsdag voor twee seizoenen getekend bij Al-Ittihad, waar El Ahmadi al sinds 2014 voor Feyenoord uitkwam.

In 2017 wist El Ahmadi met de Rotterdammers de landstitel te grijpen, terwijl twee seizoenen daarvoor alleen de KNVB beker werd gepakt. Waar El Ahmadi in 2011 al in het midden oosten uitkwam voor Al-Ahli uit Dubai, waar het Franse Reims ook in de race was voor de middenvelder, vertrekt de Marokkaans international dus naar Saoedi-Arabie.

النادي يتعاقد رسميا مع اللاعب كريم الأحمدي #هلا_بالنمور pic.twitter.com/78qzePbdMs — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 9, 2018

