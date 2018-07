Spaanse Supercup aankomend seizoen in een duel gespeeld

Normaliter wordt de Spaanse SuperCup over twee duels gespeeld, maar aankomend seizoen is het teruggezet naar slechts een duel op neutraal terrein.

Al sinds 1982 wordt de Spaanse SuperCup gespeeld over een heen en terugduel, maar door de drukke agenda van FC Barcelona is besloten het aankomend seizoen slechts een duel te spelen. Dit omdat FC Barcelona al begin augustus tegen AC Milan speelt, wat tegen het zere been van Sevilla is.

'Sevilla heeft z'n standpunt niet veranderd, de Super Cup staat gepland over twee duels en dat is ook hoe Sevilla het wil.' Wel krijgen beide clubs 6000 tickets toegewezen voor het duel en zal het gemis over het heen en terugduel financieel gecompenseerd worden door de Spaanse bond.

Het duel wordt in het Marokkaanse Tangler gespeeld.

