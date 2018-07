Ajax middenvelder Donny v.d Beek kampt al een week met een liesblessure, ook de oefenduels gingen afgelopen dagen aan zijn neus voorbij.

Vervolg: Ajax moet vrezen voor afwezigheid V.d Beek tegen Sturm Graz

De grote vraag voor Ajax is of de middenvelder het Champions League duel met Sturm Graz wel gaat halen, ‘Men springt voorzichtig om met Donny en de speler zal waarschijnlijk deze week weer deelnemen aan de groepstraining. Een impuls van Van de Beek tijdens deze wedstrijd is zeer welkom maar men weet bij Ajax ook dat de klok in zijn nadeel tikt’.

