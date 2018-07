Maandag heeft de FIFA weer enkele arbiters naar huis gestuurd, maar Björn Kuipers is nog steeds aanwezig op het WK in Rusland.

Vervolg: Kuipers en Makkelie blijven actief in Rusland, finale lonkt

Björn Kuipers mag hierdoor nog steeds hopen dat hij de WK finale mag fluiten, samen met nog 12 andere arbiters heeft Kuipers de kans om daartoe door te stoten.

De FIFA heeft Andrés Cunha uit Uruguay aangesteld voor de eerste halve finale tussen de Belgen en de Fransen, wie de andere halve finale fluit is nog niet bekend gemaakt door de FIFA.

Zaterdag wordt er gestreden om brons voor de 3e/4e plek, terwijl zondag de grote finale wacht in Moskou. Buitenom Kuipers bleef ook Danny Makkelie in Rusland en is hij een van de 10 videoarbiters die mag aanblijven in Rusland.

