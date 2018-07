Vitesse nog niet uitgeshopt na 9 versterkingen

Technisch Directeur Marc van Hintum van Vitesse prijst zichzelf tevreden met de alreeds gehaalde versterking voor Vitesse, daar waar de club nog niet lijkt te zijn uitgeshopt.

Vitesse wist tot op heden al negen versterkingen te halen, iets waar Van Hintum erg tevreden mee is. 'De ploeg staat er goed voor. We hebben in korte tijd veel werken kunnen verrichten. De posities zijn dubbel bezet. Uitgewinkeld zijn we nooit, we zoeken altijd nog naar de krenten in de pap. Bovendien weet je niet wat er met onze spelers gaat gebeuren. De markt is nog open tot 1 september.'

Op trainingskamp dag zes spreekt #Vitesse TV met technisch directeur Marc van Hintum over de voorbereiding, transfers, stand van zaken binnen de selectie en de ambities van dit seizoen: https://t.co/AGAtiwRmYc #trainingskamp pic.twitter.com/JKOaB83X7j — Vitesse (@MijnVitesse) July 9, 2018

