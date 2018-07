Volgens het Spaanse Sport gaat de oud Ajax doelman maandag in gesprek met de leiding van FC Barcelona, waar hij aankaart dat hij meer speeltijd wil.

Vervolg: Cillessen in gesprek met FC Barcelona: Wil meer speeltijd of vertrekken

De oud doelman was in eerste instantie tevreden met zijn rol bij FC Barcelona, maar ziet achter eerst doelman Ter Stegen dat er weinig uitzicht is op speeltijd en wil nu toch vertrekken. Tot op heden is er geen enkele club concreet geweest voor de Oranje international, terwijl toch diverse clubs dingen naar zijn handtekening.

FC Barcelona is bereidt mee te werken aan een vertrek van de goalie, mits het transferclausulebedrag van 30 miljoen op tafel wordt gelegd.

Cillessen in gesprek met FC Barcelona: Wil meer speeltijd of vertrekken

Een korte samenvatting: Volgens het Spaanse Sport gaat de oud Ajax doelman maandag in gesprek met de leiding van FC Barcelona, waar hij aankaart dat hij meer speeltijd wil..