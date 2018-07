Belgen hebben met Henry extra troef voor halve finale

Voor oud Frans international Thierry Henry is het treffen met de Fransen dinsdagavond een speciale ontmoeting. De voormalig spits van Arsenal staat dit WK ter beschikking van de Belgische staff.

'Hij weet veel over het Franse elftal, maar hij staat aan onze kant. Hij zal er niet over twijfelen om ons extra informatie te geven.' Vertonghen gaf aan op de persconferentie dat Henry de extra schakel is voor het treffen met de Fransen in de halve finale, ''Hij heeft veel ervaring die hij aan het team kan overbrengen, vooral wat betreft eindtoernooien. Hij won het EK en het WK. Voor ons is dat erg belangrijk. Veel spelers kijken naar hem op omdat hij een voetballegende is. Hij geeft ons en in het bijzonder de aanvallers veel informatie die erg helpt.'

Ook aanvaller Giroud van de Fransen liet zich uit over de informatie die Henry kan geven bij de Belgen, 'Ik zou me trots voelen als ik aan hem kan laten zien dat hij het verkeerde kamp heeft gekozen. Maar het klopt dat het bizar is om hem als tegenstander te hebben in deze wedstrijd. Ik denk dat het een speciale wedstrijd wordt voor hem. Ik zou liever zien dat hij bij ons zit en onze aanvallers van advies voorziet.'

